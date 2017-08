En 1984, deux pilotes allemands couraient en Formule 1 : le jeune Stefan Bellof, recruté par Tyrrell pour livrer le dernier combat du moteur atmosphérique (le glorieux V8 Cosworth), et le valeureux Manfred Winkelhock, qui étrennait le BMW turbo chez ATS. Les deux hommes allaient trouver la mort l'année suivante en voitures de sport, sur des Porsche 962 de Groupe C, Bellof lors des 1000 km de Spa et Winkelhock aux 6 Heures de Mosport il y a eu 32 ans hier.