C'est le 1er janvier 1968 que le grand Jim Clark a remporté sa 25ème et dernière victoire en Grand Prix (en battant au passage le record de Fangio), au volant de la belle Lotus 49 à Kyalami. Trois mois plus tard, le champion écossais trouva la mort dans une course de F2 à Hockenheim, laissant un vide immense dans le cœur des fans, un traumatisme aussi grand pour sa génération que la disparition d'Ayrton Senna plus tard.