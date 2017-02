En 1977, un pilote alors inconnu, mercenaire australien passé par Hesketh et Surtees, décrochait un volant chez Shadow et remportait une première victoire (l'unique succès de l'écurie américaine en F1) au Grand Prix d'Autriche à Zeltweg. L'année suivante, Alan Jones allait s'engager avec le renaissant team Williams : on connaît la suite ! Appréciez les pneus larges à l'arrière, comme un avant-goût de ce qui nous attend en 2017...