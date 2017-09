Williams Advanced Engineering vient de présenter, au "Low Carbon Vehicle Show" de Millbrook, la plateforme d'un concept car électrique baptisé FW-EVX : cette filiale de Williams produit notamment les batteries en Formula E et assure l'exploitation de l'équipe Jaguar Racing dans la compétition électrique. Cet exercice de style veut démontrer la capacité de Williams à proposer des solutions innovantes pour des véhicules électriques plus légers, plus économes et plus performants.