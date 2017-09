Au moment où l'on célèbre en fanfare les 70 ans de la marque Ferrari, laissez-nous rendre hommage au plus grand collectionneur des voitures frappées du cheval cabré : Pierre Bardinon possédait plus de 250 bolides rouges dans son musée jouxtant le circuit privé du Mas du Clos, dans la Creuse, et non des moindres...