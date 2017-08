La nouvelle Spark de Formula E, qui sera introduite lors de la saison 5 (2018/2019), interpelle par ses formes futuristes et une aérodynamique décalée, dépourvue d'aileron arrière. Est-ce cela, le sport automobile du futur ? Rappelons que ces monoplaces seront équipées de moteur(s) électrique(s) et d'une batterie capables de leur permettre d'accomplir l'intégralité de la distance d'une course, au contraire des voitures actuelles.