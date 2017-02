Il n'a pris le départ que d'une dizaine de Grands Prix, mais il a remporté le plus important, celui d'Italie, au volant d'une Ferrari en 1966 ! Ludovico Scarfiotti fut remercié par la Scuderia en 1967 avant de rebondir chez Cooper en 1968, avec une 4ème place à la clé à Monaco. Ce fut hélas sa dernière sortie avant son accident mortel dans une course de côte en Allemagne quelques jours plus tard.