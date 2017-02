Chaparral avait montré la voie en sport-proto durant la saison 1967 et un premier aileron est apparu en F1 au Grand Prix de Belgique en 1968 à Spa sur la Ferrari de Chris Amon, même si la 312 du régional de l'étape Jacky Ickx en était dépourvue. Très vite, les ailes allaient pousser sur les monoplaces au point d'être réduites un an plus tard à force de trop s'élever...