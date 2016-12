Dans les années soixante, les pilotes se protégeaient avec des casques ouverts et se masquaient le visage en les couvrant de tissus plus ou moins ignifugés et des lunettes souvent maculées à l'arrivée. En 1966, au volant d'une Honda, l'Américain Ronnie Bucknum avait testé à Mexico une visière se prolongeant jusqu'au menton, sorte de prélude au futur casque intégral, avec un simple papier collant en guise de pare-soleil...