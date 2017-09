Wolff : "Hamilton n’était pas à fond"

Toto Wolff ne cachait pas son amertume après la contre-performance des Mercedes ce samedi à Marina Bay.

Au micro de Sky Sports, le directeur de l’écurie allemande a eu des mots plutôt troublants envers ses pilotes, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ayant réalisé les cinquièmes et sixièmes chronos des qualifications.

Le businessman autrichien a en effet reproché au Britannique de ne pas avoir tiré le maximum de sa monture et a mis en lumière le fait que le Finlandais cumule les petites approximations depuis le début du week-end.

"Cette contre-performance n’est pas une surprise pour nous, admet Toto. Bien sûr, nous espérions mieux mais monopoliser la troisième ligne est la position la plus réaliste pour nous à Singapour."

"Néanmoins, je pense que Lewis aurait pu faire mieux, souligne-t-il. Il n’a pas extrait tout le potentiel que la voiture avait aujourd’hui. S’il avait été à fond, il aurait peut-être fait mieux qu’un cinquième chrono. De même, Valtteri fait plein de petites erreurs depuis vendredi."

"Une tendance s’est dégagée cette saison : nous sommes particulièrement performants dans les virages à haute vitesse mais mal à l’aise sur les circuits tortueux. C’est hélas ainsi. Heureusement, c’est le dimanche où on marque des points et j’espère que nous pourrons renverser la vapeur en course."

