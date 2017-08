Williams en pole des pitstops

C'est encore l'équipe Williams qui s'est avérée être la plus rapide dans l'exercice des pitstops pendant le Grand Prix de Hongrie. L'équipe de Sir Frank est passée maître dans l'art des changements de pneus en réalisant le meilleur arrêt dans sept des onze Grands Prix disputés cette saison.

Williams avait déjà remporté le "DHL Fastest Pit Stop Award" l'année dernière en fixant notamment le record en la matière à 1"92. En 2017, la barre des deux secondes n'a pas encore été franchie, le meilleur chrono ayant été établi en 2"02 lors d'un pitstop de la FW40 de Felipe Massa à Silverstone.

Ce faisant, l'écurie de Grove mène au classement du trophée DHL avec 287 points et 57 points d'avance sur Mercedes, les points étant attribués de la même manière qu'à l'arrivée d'un Grand Prix : 25, 18, 15, 12 etc. Cette saison, Red Bull a été plus rapide en Russie et à Monaco tandis que Mercedes a réussi le meilleur arrêt en Espagne et Ferrari en Azerbaïdjan. Le pitstop le plus rapide en dehors du team Williams a concerne Lewis Hamilton en Grande Bretagne dans un temps de 2"23.

Voici le détail des arrêts lors du dernier Grand Prix de Hongrie :