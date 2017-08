Une reprise de Toro Rosso par Ron Dennis ? Un non-sens...

La rumeur enfle depuis plusieurs jours : la Scuderia Toro Rosso pourrait bien être motorisée par Honda la saison prochaine. Helmut Marko, le consultant motorsport du taureau ailé, n'a pas caché avoir rencontré les responsables du constructeur japonais dans le paddock du Hungaroring le week-end dernier. Il a même été question de voir Ron Dennis lié à cette transaction, l'ancien patron de McLaren rachetant au passage l'écurie italienne.

"Ron a touché 300 millions pour ses parts de McLaren, donc il peut faire du shopping, a plaisanté Marko. Il peut toujours nous appeler. Mais quant à l'idée qui circule selon laquelle on devrait rapatrier Toro Rosso en Grande-Bretagne, c'est un non-sens : pourquoi dès lors aurions-nous investi massivement ces dernières années dans l'usine de Faenza ?"

Rappelons cependant que le nom de Ron Dennis avait déjà été cité dans le potentiel sauvetage de l'écurie Manor l'hiver dernier dans un tour de table qui comprenait des investisseurs indonésiens, dont le père de Sean Gelael qui exploite la franchise KFC (Kentucky Fried Chicken) dans ce pays. Or, le jeune pilote vient de participer aux essais de Budapest avec Toro Rosso, amplifiant ainsi la rumeur d'un rachat.

Plus sérieusement, le rapprochement entre STR en Honda paraît prendre corps après le meeting entre Marko et Masashi Yamamoto, le directeur de la compétition de la firme nippone. Après l'annulation de l'accord entre Sauber et Honda, que Fred Vasseur a notamment justifié par le manque de clarté quant à une collaboration avec McLaren et Honda, le constructeur japonais aurait jeté son dévolu sur Toro Rosso afin de multiplier les données pour progresser plus rapidement.

D'aucuns imaginent McLaren en profiter pour récupérer les moteurs Renault de STR, mais cette piste semble fantaisiste. En revanche, si une collaboration Toro Rosso-Honda s'avérait fructueuse en 2018, on peut imaginer le top team Red Bull Racing intéressé par les V6 nippons l'année suivante, même si tout cela relève encore de la spéculation la plus pure.

