Sainz flatté de se battre contre Alonso

A plus d’une reprise cette saison, les chemins de Fernando Alonso et de Carlos Sainz Jr se sont croisés pendant plusieurs Grands Prix.

Et le plus jeune des deux pilotes espagnols est pour le moins fier de s’escrimer avec son double champion du monde de compatriote.

Les passes d’armes que Sainz Jr a en piste avec Alonso sont pour lui des excellentes leçons de pilotage qui lui permettent de s’améliorer au fil des courses.

"On apprend toujours beaucoup de choses quand on se bat avec un gars comme Fernando en piste, indique Carlos. Ce sont autant de leçons qui devraient m’être utiles pour mes prochaines saisons en Formule 1. Se battre contre Fernando, c’est comme se battre pour une victoire. Il ne lâche rien, peu importe sa position. Et dans une situation normale, avec la voiture qu’il mérite, il devrait se battre pour des victoires."

"Nous nous battons pour une victoire officieuse du milieu de peloton, avec un double champion du monde parmi nous, ajoute-t-il. Et Fernando est probablement le meilleur pilote de la grille de départ. J’ai appris beaucoup de choses lors de mes batailles en piste avec lui en Hongrie. C’est ma troisième année en F1 et on ne cesse jamais d’apprendre !"

