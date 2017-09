Ricciardo visera la victoire à Singapour

Auteur d’une superbe remontée dimanche dernier à Monza, où il avait échoué au pied du podium après être parti de la 16ème place sur la grille, Daniel Ricciardo visera ni plus ni moins que la victoire la semaine prochaine à Singapour.

Le pilote australien, qui compte un succès à son actif cette saison (à Bakou), est persuadé que Red Bull pourra se battre à la régulière pour la gagne sur le circuit urbain de Marina Bay, connu pour avantager les équipes disposant d’un châssis performant.

"Je crois que Singapour ne sera pas notre seule chance mais ce sera certainement l’une de nos meilleures chances de remporter un Grand Prix durant la seconde moitié de la saison", déclare Ricciardo.

"Je me suis chaque fois élancé de la deuxième place et j’ai à chaque fois fini deuxième ces deux dernières années sur ce circuit, en réalisant à chaque fois le meilleur tour en course."

"Donc, cette année, mon objectif est très clairement de partir depuis la pole et d’essayer de monter sur la plus haute marche du podium."

Après Singapour, le championnat du monde de Formule 1 fera escale à Sepang, avant de visiter Suzuka, dernière destination de la tournée asiatique 2017.

