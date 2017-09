Ricciardo : "Demain est un autre jour"

Auteur des meilleurs chronos vendredi, Daniel Ricciardo a dû se contenter du troisième temps des qualifications aujourd'hui derrière le poleman Sebastian Vettel et son équipier Max Verstappen. Le pilote australien est apparu un peu moins incisif après être légèrement parti à la faute ce matin.

"Il faut accepter la défaite aujourd'hui, mais la victoire reste possible, estime Daniel. Nous avons un très bon rythme de course, sans dégrader les pneus, et cela peut faire la différence. Le départ sera évidemment très important, ainsi que les premiers virages... Demain est un autre jour."

En effet, les Red Bull ont affiché une vitesse impressionnante lors des "longs runs" vendredi après-midi avec une cadence d'une seconde au tour plus rapide que les Ferrari et les Mercedes. Selon le verdict du premier virage, on verra si la Ferrari de Vettel est capable de les contenir... et si les deux Red Bull boys éviteront de s'accrocher, comme ce fut le cas en Hongrie où Verstappen harponna Ricciardo dès le premier tour !

Le départ du Grand Prix de Singapour aura lieu ce dimanche à 14 heures (en France).

