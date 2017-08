Les revenus de la F1 sont en hausse

Les résultats au terme du deuxième trimestre 2017 du Formula One Group sont en progression, avec des revenus qui totalisent 616 millions de dollars. Dans le même temps, les coûts opérationnels ont augmenté de 45 millions de dollars entre avril et juin.

"Nous venons de franchir le cap de la mi-saison et l'affluence sur les Grands Prix, l'audience télévisée et l'engagement sur les réseaux sociaux ont augmenté, se réjouit Chase Carey, le CEO de la F1. Nous sommes en train de développer un plan stratégique de trois à cinq ans avec la volonté d'améliorer le rapport aux fans, ce qui aura un impact positif sur les résultats à long terme du business."

La FOM est encore en pleine phase de mutation dans sa nouvelle base à Londres et les investissements en cours pèseront encore lourds cette année. Le recrutement se poursuit autour de l'équipe mise en place et des événements comme la récente démonstration "F1 Live in London" sont coûteux mais prometteurs de retombées positives à moyen terme.

Une nouvelle plateforme digitale de la Formule 1 est encore en cours d'élaboration avec de nouveaux partenaires et des développements sont attendus sur ce front dans les prochains mois. Le rapport établit aussi que les rémunérations des principaux responsables, à commencer par celles de Carey lui-même, sont liées à la performance et au rendement des actions du F1 Group.

