Red Bull veut rivaliser avec Ferrari

L'écurie Red Bull Racing ne désespère pas et tient à finir la saison en trombe, de préférence en inscrivant davantage de points que Ferrari dans la seconde moitié du championnat. Actuellement troisième au classement des constructeurs avec 184 points, l'équipe de pointe du taureau ailé en compte 134 de moins que la Scuderia, elle-même en lutte pour la couronne mondiale avec Mercedes.

Le team de Milton Keynes était pourtant attendu comme le principal adversaire de Mercedes cette saison, mais le spectaculaire retour en forme du cheval cabré a quelque peu brouillé les cartes, tout comme la fiabilité perfectible des V6 Renault et le développement pour le moins erratique du châssis RB13.

Depuis quelques courses, toutefois, les Red Bull sont en mesure de se mêler à la lutte pour le podium et le team principal Christian Horner pense que ses voitures pourront prendre l'avantage sur les Ferrari dans la deuxième moitié du championnat.

"Nous comptons tout de même six podiums dont une victoire, souligne le manager britannique, mais nous sommes plus loin que nous l'espérions de Mercedes et Ferrari. Si l'on prend en compte les quatre courses entre Montréal et Silverstone, la Scuderia n'a marqué que deux points de plus que nous malgré notre manque de fiabilité. Le doublé Ferrari en Hongrie a évidemment augmenté l'écart."

"Au championnat constructeurs, nous ne serons pas en mesure de les déborder, admet-il. J'aimerais pourtant que nous inscrivions plus de points qu'eux d'ici la fin de la saison. C'est un objectif ambitieux, mais nous menons un développement agressif dans le but de progresser dans cette direction, tant en performance pure qu'en fiabilité."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.