Räikkönen se sent toujours capable de gagner en F1

Du haut de ses 37 ans (il en aura 38 en octobre), Kimi Räikkönen est le pilote de Formule 1 le plus âgé du plateau, ce qui n’a pas empêché Ferrari de le conserver pour 2018.

Malgré son âge, et alors que sa dernière victoire en F1 remonte à 2013, Iceman affirme qu’il est toujours suffisamment performant pour gagner des Grands Prix et même se battre pour le titre, comme il l’a d’ailleurs montré à Monaco et à Budapest cette année.

"Si j’ai reconduit mon contrat, c’est uniquement pour la course. Pas pour le reste", a déclaré Räikkönen en conférence de presse ce jeudi au circuit de Spa-Francorchamps.

"J’apprécie ce que je fais, la compétition automobile, et je veux obtenir de bons résultats. Si je n’avais pas la conviction que je pouvais encore aller vite, alors je ne serais pas resté pour une année de plus."

"Tant que j’aurai le sentiment que je peux toujours remporter des courses et me battre pour le titre, je resterai en F1. Quand cela ne sera plus le cas, j’arrêterai et je passerai à autre chose."

Räikkönen est le dernier pilote à avoir été titré au volant d’une Ferrari. C’était en 2007, il y a dix ans.

