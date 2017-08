Prost s’est excusé au nom de Renault auprès de Verstappen

Alain Prost a révélé qu’il avait présenté personnellement ses excuses à Max Verstappen et à Red Bull Racing, hier à l’arrivée du Grand Prix de Belgique, après la nouvelle panne moteur dont a été victime le pilote néerlandais durant la course.

Verstappen avait dû ranger sa monoplace sur le bord de la piste après seulement huit tours, alors qu’il occupait la cinquième place de l’épreuve, après avoir rencontré une nouvelle défaillance du V6 turbo hybride Renault.

S’exprimant au micro de Canal+, Prost, qui est devenu le conseiller de l’écurie Renault en début d’année, a reconnu que la situation n’était pas acceptable.

"Six abandons pour Max cette saison je pense, pas tous dus de notre côté, mais beaucoup en tout cas. Je suis allé m’excuser auprès de lui, de l’écurie, au nom de Renault, c’est normal", a déclaré le quadruple champion du monde français.

"Souvent dans une équipe, en tout cas là on le voit parmi les équipes que nous fournissons, il y a toujours un ou deux pilotes qui ont plus de problèmes que d’autres, et c’est le cas pour lui. Et il est très impatient, c’est quand même un pilote très talentueux qui a envie de se battre devant, donc ce n’est pas toujours facile à gérer."

"C’est dommage, et nous devons régler ce problème. Mais ça nous conforte dans le fait que gagner en performance ne doit pas se faire au détriment de la fiabilité."

