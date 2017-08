Porsche : pas un simple exercice de marketing

La décision de Porsche de renoncer à l'endurance dès la fin de cette saison 2017 pour se tourner à l'avenir vers la Formula E a fait l'effet d'une bombe dans le Landerneau tant le constructeur de Stuttgart a son histoire sportive étroitement liée aux 24 Heures du Mans où il s'est imposé à dix-neuf reprises.

Mais les temps changent et l'évolution de la production automobile vers la propulsion électrique semble irréversible, avec des conséquences inévitables pour la politique sportive menée par les grandes marques. C'est vrai également pour Porsche dont le concept "Mission E" préfigure le basculement de la gamme dans l'électrification (photo ci-dessus), même si le bureau d'études de Weissach se penche aussi sur un moteur thermique à haut rendement qui pourrait servir en F1 à l'horizon 2021.

Porsche a obtenu la douzième franchise du championnat FIA de Formula E, après celle accordée à Mercedes, pour débuter dans la compétition électrique lors de la saison 6 (2019/2020). Les deux prestigieux constructeurs allemands rejoignent ainsi Audi et BMW mais aussi Renault, DS, Jaguar et l'Indien Mahindra. D'autres comme le groupe Fiat Chrysler (avec Maserati ?), Toyota, Nissan, Ford et Honda sont attentifs au développement de cette nouvelle discipline qui va évoluer spectaculairement dès la saison 5 (2018/2019) avec une nouvelle monoplace au look futuriste et des batteries plus performantes.

"La Formula E constitue une alternative intéressante, affirme Michael Steiner, chargé de la recherche et du développement chez Porsche. Le championnat évolue dans la bonne direction avec un règlement technique qui autorise les constructeurs à faire preuve de leur savoir-faire dans ces nouvelles technologies. Il ne s'agit pas que d'un simple exercice de marketing : nous nous engageons à long terme parce que la course automobile du futur va prendre de nouvelles formes, avec une influence sur ce que nous produirons pour la route."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.