Ocon satisfait de sa progression

Révélation de ce début de saison, Esteban Ocon réalise une campagne impressionnante avec Force India. Le jeune Français (20 ans) a amassé pas moins de 45 points avant la trêve estivale, à peine moins que son expérimenté équipier chez Force India Sergio Pérez avec 56 points.

Alors qu'il n'a débuté en F1 il y aura tout juste un an à Spa chez Manor, Ocon fait déjà figure de valeur sûre en se hissant régulièrement en Q3 pour marquer des points quasiment à chaque course puisqu'il s'est classé dix fois dans le top 10 en onze Grands Prix. Il sera intéressant de suivre son évolution dans la seconde moitié du championnat dans la mesure où il va courir sur des circuits qu'il a déjà visité l'an passé.

"Si je compare ma vitesse actuelle au rythme dont j'étais capable en début de saison en Australie, j'ai progressé à pas de géant, commente l'espoir tricolore. Durant les cinq premières courses, j'ai constamment appris et après c'est une question de petits détails dans des domaines où je dois encore m'améliorer. Je ne lâcherai rien en visant un premier podium cette année encore !"

"Mon objectif dans les mois à venir sera de réduire encore l'écart avec Checo en qualification et de parvenir à le devancer dans cet exercice comme je l'ai fait en Hongrie, poursuit-il. A partir de là, la confiance et les résultats viendront d'eux-mêmes. Je me sens de plus en plus confortable au sein de l'équipe et le fait de courir sur des circuits que je connais déjà jusqu'en fin de saison devrait me faciliter la tâche."

Le contrat d'Esteban avec Force India porte également sur 2018, mais les soubresauts du marché pourraient réserver des surprises. Ainsi, en cas de rachat de Force India par Lawrence Stroll, les cartes seraient rebattues. Parallèlement, Renault ferait le forcing pour récupérer celui qui fut son pilote d'essais début 2016 et Cyril Abiteboul serait même prêt à casser sa tirelire pour négocier Ocon avec Mercedes. Affaire(s) à suivre...

