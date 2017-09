Montezemolo pas le bienvenu à Monza

L'ancien patron de Ferrari Luca di Montezemolo n'a pas été invité aux festivités qui président au 70ème anniversaire de la firme au cheval cabré ce week-end à Monza, en marge du Grand Prix d'Italie. Une commémoration est prévue dimanche sous la forme d'une démonstration des bolides rouges les plus emblématiques des sept décennies.

Alors qu'il a lui-même soufflé soixante-dix bougies hier, par un curieux clin d'œil du destin, le célèbre manager italien n'a pas été convié par l'actuelle direction de Ferrari. On se souvient que Montezemolo avait été écarté de la présidence en 2014 par l'actionnaire principal Fiat, représenté par son CEO Sergio Marchionne, notamment sous le prétexte du manque de résultat de la Scuderia en Formule 1.

Depuis lors, sous la responsabilité de l'homme d'affaires italo-canadien, Ferrari a été coté en bourse à New York avec un succès considérable tandis que la Scuderia a retrouvé la plus haute marche du podium, avec Sebastian Vettel leader du championnat du monde au moment d'arriver à Monza cette année, une première depuis dix ans pour un pilote Ferrari.

"Je n'ai pas été invité au Grand Prix d'Italie, regrette le Marquis auprès de La Gazzetta dello Sport. Ce n'est pas très grave, le plus important étant que Ferrari gagne à nouveau. La Scuderia tient toujours une grande place dans mon cœur et j'aurais souhaité pouvoir me réjouir avec tous les tifosi ce week-end à Monza..."

La trajectoire de Luca Cordero di Montezemolo est étroitement liée à l'histoire de Ferrari. Il débuta comme team manager de la Scuderia en 1973 à l'âge de 24 ans sous la houlette du Commendatore avant d'occuper d'autres postes à responsabilités dans l'empire du groupe Fiat. Il revint à la direction générale de Ferrari en 1991 pour mettre en place la fameuse "dream team" qui a ramené cinq titres mondiaux consécutifs grâce à Michael Schumacher entre 2000 et 2004.

