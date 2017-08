Maserati en Formula E ?

Sergio Marchionne, le président de Ferrari mais aussi grand patron du groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles), était présent à Budapest pour assister au doublé des rouges dans le Grand Prix de Hongrie et il s'est exprimé sur quelques sujets d'actualité.

Outre le prolongement probable du contrat de Kimi Räikkönen avec la Scuderia et la volonté de faire de Sauber une sorte de Junior Team susceptible de former les jeunes pilotes de la Ferrari Driver Academy, le manager italien a évoqué la Formula E.

Dans de précédentes interventions, il n'avait pas exclu une participation de Ferrari à la compétition électrique de la FIA, sans toutefois préciser à quelle échéance. Interrogé sur un tel programme, le directeur technique de la Scuderia Ferrari Mattia Binotto a admis son incrédulité en indiquant que cette option n'avait été que vaguement évoquée en interne.

Dimanche dernier à Budapest, Marchionne a été plus clair en expliquant que la Formula E était envisagée non pas pour Ferrari ou une marque FCA (Fiat, Chrysler, Dodge, Jeep) mais plutôt pour Maserati ou Alfa Romeo, autres constructeurs liés au groupe. L'orientation prochaine vers l'hybride, à l'horizon 2019, des voitures de luxe battant pavillon Maserati orienterait plutôt la firme au Trident vers cet engagement en compétition électrique, Alfa Romeo étant une marque plus généraliste pour laquelle Marchionne n'a pas caché des ambitions en F1.

Historiquement, Maserati a toujours été présent sur les circuits et a brillé en F1 dans les années 50 avec la fameuse 250F, championne du monde en 1957 avec Juan Manuel Fangio. La Formula E attire de plus en plus de constructeurs dont la production évolue vers l'électrification : après Renault, Audi, DS et Jaguar, ce sont BMW, Mercedes et Porsche qui ont officiellement annoncé leur participation au championnat dans les années à venir. Outre les dix écuries actuellement engagées, deux autres franchises ont été attribuées à Porsche et Mercedes pour la saison 6 (2019/2020) et si d'autres constructeurs sont intéressés, à l'instar de Maserati, ils devront obligatoirement se rapprocher d'une équipe existante pour développer un partenariat.

