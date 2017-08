Leclerc a été inspiré par Senna

Solide leader du championnat FIA de Formule 2 avec 50 points d'avance sur son dernier rival Oliver Rowland (DAMS), Charles Leclerc (Prema) s'est fait remarquer par sa performance lors des récents essais privés en F1 avec Ferrari à Budapest. A 19 ans à peine, le protégé de la Ferrari Driver Academy est appelé à un bel avenir, sans doute avec Sauber la saison prochaine.

Dans une interview au site officiel de la Formule 1, le jeune Monégasque s'est confié sur les origines de sa passion et la Principauté dont il est natif n'y est évidemment pas pour rien : "Monaco est le seul endroit au monde où la F1 fait partie intégrante de la ville, explique Charles. Tous les jours, on emprunte tout ou partie du circuit. Et chaque année, quand arrive le Grand Prix, la population est accaparée par l'univers de la F1, on ne peut y échapper."

"Mon père (récemment décédé, ndlr) me parlait tout le temps d'Ayrton Senna et j'ai grandi en entretenant sa légende, se souvient-il. Je regardais souvent ses tours de qualification à Monaco, émerveillé par son adresse dans les rues que j'arpentais chaque jour. Le voir réaliser la pole donnait le frisson ! Même si je n'étais pas né quand il est mort, on peut dire qu'il a inspiré ma passion pour le pilotage."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.