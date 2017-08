Horner : "Pourquoi pas des F1 sans pilote ?"

C’est le feuilleton de cet été en Formule 1 : faut-il être pour ou contre le Halo ? Le camp des opposants peut compter sur un allié de choix en la personne de Christian Horner.

Le Halo, appendice censée protéger la tête du pilote, a été validé par la FIA pour équiper les monoplaces dès la saison prochaine. Mais le team principal de Red Bull estime que son introduction est contre-nature à l’esprit de la F1.

Sur le ton de l’ironie, le Britannique a indiqué que les monoplaces seraient, à ce rythme-là, bientôt entièrement autonomes et relaieraient les pilotes au rang de spectateurs.

"Quand j’étais pilote de course, toutes les voitures que j’ai pilotées étaient des monoplaces avec un cockpit ouvert, rappelle Horner. En tant que puriste, j’estime que vous devez accepter les risques encourus quand vous participez à ce type de championnat. L’introduction du Halo en Formule 1 signifie qu’il faudra également l’introduire dans les séries inférieures."

"Je me demande dès lors : comment les instances dirigeantes vont pouvoir l’imposer aux centaines de milliers de karts à travers le monde ?, se questionne-t-il. En MotoGP, il n’y a aucun arceau de sécurité ou des roulettes stabilisantes. Si on continue sur ce raisonnement de sûreté croissante, autant directement empêcher les pilotes de courir. Et si le pilote ne sert plus à rien, pourquoi ne pas introduire des F1 autonomes tant qu’on y est ?"

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter