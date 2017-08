Compilations des accidents... en musique

La troisième saison du championnat FIA de Formula E vient de s'achever en Amérique du Nord avec beaucoup d'action en piste, comme en témoigne cette vidéo.

Les promoteurs de la compétition électrique ont eu la bonne idée de mettre en musique le "best of" des crashes les plus spectaculaires sur fond de valse viennoise mais en laissant néanmoins les bruits d'origine de tôle froissée et de pneumatiques martyrisés...

Les courses en circuits urbains sont propices à des accrochages et à des collisions en tous genres ce qui nous vaut cet étonnant montage de 45 secondes à peine : montez le son !