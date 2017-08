Cinquantième Grand Prix à Spa : les années 60

Ce 27 août, Spa-Francorchamps accueillera son cinquantième Grand Prix de Formule 1. A cette occasion, nous feuilletons l'album souvenir, décennie par décennie, en épinglant les plus marquants qui ont fait du toboggan des Ardennes le plus beau circuit du monde. Pour ceux qui se rendront en Belgique, une expo sur ce thème se tient au musée du circuit à Stavelot.

1960

Le week-end le plus noir vécu à Spa, un des pires que la F1 aie connu. Aux essais, Stirling Moss et Mike Taylor se blessent sérieusement, ce dernier à tel point que c'est la fin de sa carrière. Pire en course : Chris Bristow (n°36) sort de la route à Malmedy et est décapité par un fil de fer barbelé. Alan Stacey (photo de gauche) perd lui aussi la vie, frappé en pleine face par un oiseau sous les yeux de son équipier Jim Clark qui en conservera à jamais une aversion pour ce tracé. Pour la petite histoire, triplé des Cooper-Climax : Jack Brabham devant Bruce McLaren et le régional de l'étape Olivier Gendebien.