Vettel : "Virer en tête à mi-saison, c'est le rêve !"

Après trois années de domination insolente des Mercedes, voir un pilote Ferrari occuper la première place au classement du championnat du monde au moment de la trêve estivale n'est pas anodin. Sebastian Vettel se félicite de cette situation et des capacités de la Scuderia d'avoir pu inverser la tendance.

"Pour être honnête, c'est le rêve ! s'est-il exclamé. Je veux gagner, c'est donc la position idéale pour y parvenir : il vaut mieux posséder 14 points d'avance que 14 points de retard à ce stade de la saison. Je n'avais pas de rêve particulier en termes de points ou d'écart, mais ne boudons pas notre plaisir."

"L'un dans l'autre, la mission était de revenir au sommet, rappelle Seb. Après deux ans avec Ferrari, nous vivons une belle saison. 2015 avait bien lancé le projet mais 2016 fut plus difficile, pour des tas de raisons, même si on a remis beaucoup de choses en question et mis en place des changements qui portent leurs fruits aujourd'hui. Cet hiver, on n'a pas fait de bruit, nous avons juste travaillé dans notre coin."

"Il y avait beaucoup d'attentes et d'inconnues liées au nouveau règlement, conclut le pilote allemand. On se demandait ce qui allait favoriser une équipe plutôt qu'une autre, qui allait tirer les marrons du feu... Je suis très heureux de la manière dont les choses ont évolué : nous avons fait le boulot et j'espère maintenant que nous allons conserver l'avantage en maintenant un niveau élevé de développement dans la seconde partie de la saison."

