Vettel : "Nous avons toujours une très bonne voiture"

Malgré la lourde défaite de la Scuderia ce dimanche à Monza, Sebastian Vettel affirme que Ferrari possède toujours une "très, très, très" bonne voiture. L’Allemand a concédé plus d’une demi-minute à Lewis Hamilton, vainqueur du Grand Prix d'Italie cet après-midi.

Battu par les deux Mercedes à l’arrivée, Vettel a également été dépassé par Hamilton au championnat alors qu’il était en tête du classement général depuis l'ouverture de la saison en mars dernier.

"C’était une course divertissante, assez sympa. Mon départ n’a pas été très bon, la voiture a pas mal patiné, mais j’ai pu remonter dans la hiérarchie ensuite et effectuer quelques beaux dépassements", a déclaré Vettel au micro de Jean Alesi sur le podium du Grand Prix d’Italie.

"Après, je me suis retrouvé un peu isolé en troisième position, nous n’avions pas le rythme des leaders. Néanmoins, même si cette course a été difficile pour nous, je sais que nous avons toujours une très, très, très bonne voiture et je suis convaincu que nous réaliserons une fin de saison très, très, très solide."

Vettel concède désormais trois points à Hamilton au championnat à sept courses de la fin de la saison.

