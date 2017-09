Verstappen : "Un dernier tour pas idéal"

Trois dixièmes : c'est ce qu'il aura manqué à Max Verstappen pour devenir le plus jeune poleman de l'histoire de la Formule 1 au terme d'une séance qualificative disputée jusqu'au drapeau à damier, en ce début de soirée à Singapour.

Déjà le plus rapide lors des essais libres 3, le jeune Néerlandais s'est adjugé le meilleur temps en Q1 et Q2 avant de s'incliner face à la Ferrari de Sebastian Vettel, détenteur de sa quatrième pole sur le tracé de Marina Bay.

Bien que s'élançant de la première ligne, pour la deuxième fois après Spa-Francorchamps 2016, Verstappen se montrait logiquement déçu après avoir frôlé l'exploit.

"Dommage d'avoir manqué la pole de si peu, regrettait-il au micro de Will Buxton sur la grille de départ. Mon dernier tour n'était pas idéal mais, au final, l'écart qui nous sépare des Ferrari reste raisonnable. On va s'en contenter pour le moment."

"J'espère juste être en mesure d'affronter Sebastian (Vettel) demain en course, en croisant les doigts qu'il soit un ton en-dessous, ajoute-t-il. Dépasser ne sera pas chose facile mais je reste confiant sur nos chances de bien figurer sur ce circuit."

Avec son équipier Daniel Ricciardo en troisième position, Verstappen ne manquera sans doute pas de scruter ses rétroviseurs au moment de l'extinction des feux. Interrogé sur l'accrochage qui les avaient opposés au premier virage en Hongrie, Max a préféré botter en touche.

"Ce qui s'est passé là-bas appartient au passé. La qualification s'est plutôt bien déroulée, on est en bonne position pour demain et je ne pense plus à ce genre de chose", déclare-t-il.

Le départ du Grand Prix de Singapour aura lieu ce dimanche à 14 heures (en France).

