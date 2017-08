Renault en a fait "un peu trop"

Dans le développement du moteur RE17, le Renault Sport F1 Team admet avoir été sans doute trop loin dans le développement avec pour conséquence une fiabilité perfectible. Dans le but de combler son retard sur Mercedes et Ferrari, le constructeur français a opté pour des changements radicaux avant de faire marche arrière, en revenant notamment à la version 2016 de son MGU-K (récupération d'énergie cinétique).

"L'architecture du V6 a été conservée, mais le concept du moteur 2017 est complètement différent, explique Rémi Taffin, le directeur technique moteur de Renault Sport F1. Que ce soit le moteur thermique, l'ERS et même d'autres éléments, nous avons bougé les lignes en explorant de nouvelles pistes pour améliorer la performance. Ce faisant, nous avons pris une part de risque et on en a peut-être fait un peu trop..."

"On s'attendait à rencontrer certains problèmes, comme toujours quand on expérimente un nouveau design, analyse-t-il. Mais on aurait aimé obtenir plus rapidement une meilleure fiabilité, notamment pour le MGU-K : c'est frustrant car on a dû revenir à la version précédente sous peine de mettre en péril les résultats."

"Après cette année de mise au point, on va poursuivre le développement sur une base connue ce qui devrait nous aider à progresser dans tous les domaines, conclut l'ingénieur français. D'ici la fin de la saison en cours, on apportera encore quelques petites évolutions, mais le gros du développement portera sur le moteur de l'année prochaine durant laquelle nous espérons pouvoir faire au moins jeu égal avec les meilleurs."

