Porsche ne dit pas non...

Le retrait de Porsche du championnat du monde d'endurance (WEC) a fait l'effet d'une bombe le mois dernier, tout comme l'annonce de l'engagement du constructeur de Stuttgart en Formula E à partir de la saison 6 (2019/2020) de la compétition électrique de la FIA.

Si les bureaux d'études de Weissach vont se pencher très rapidement sur le règlement de la Formula E pour y apporter une valeur ajoutée, l'équipe réunie pour faire courir les Porsche 919 Hybrid en LMP1 ne va pas pour autant se croiser les doigts. Certains de ses pilotes, comme Neel Jani et Brendon Hartley, seraient déjà orientés vers la Formula E dès 2018 afin de préparer le terrain tandis que les autres resteront sous contrat pour courir en GT.

Quant aux ingénieurs et techniciens, ils se consacrent à une cellule de veille autour du projet d'un moteur à haut rendement ("high efficient engine") qui pourrait déboucher sur une participation en Formule 1. On sait que Porsche a été invité aux réunions du groupe de travail technique qui planche sur la nouvelle réglementation moteur en F1 post-2020, au même titre que d'autres constructeurs et fournisseurs actuellement absents de la scène des Grands Prix. Parmi les options évoquées figurent un statut de motoriste pour Red Bull Racing (voir illustration).

"Nous aurons besoin de nos forces vives dans l'avenir et il n'est pas question de démanteler l'équipe que nous avons bâtie pour courir en WEC, a confié Michael Steiner, le responsable recherche et développement de Porsche. Nous proposons donc un plan concret aux ingénieurs qui sont très motivés et possèdent une énorme expertise dans de nombreux domaines."

"Cette cellule à Weissach ne travaille pas spécifiquement sur un moteur de F1, mais sur des solutions à haut rendement énergétique au stade de concept, a-t-il ajouté. Aucune décision n'a été prise quant à l'utilisation éventuelle de ce moteur, mais nous n'excluons aucune piste pour le futur de notre département compétition."

