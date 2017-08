Le Paul-Ricard se prépare

Le retour du Grand Prix de France au calendrier 2018 du championnat du monde de F1 se profile et les organisateurs ont décidé d'entamer une campagne de promotion dès la rentrée. Une conférence de presse est ainsi annoncée au circuit Paul-Ricard ce mercredi 6 septembre pour présenter le logo et la charte graphique du Grand Prix de France.

Christian Estrosi, le maire de Nice et Président du GIP (Groupement d'Intérêt Public) destiné à gérer l'événement, s'exprimera aux côtés de Gilles Dufeigneux, directeur général du Grand Prix de France. Certaines rumeurs ont fait état d'un retour possible au Castellet de Gérard Neveu, ancien responsable du HTTT (High Tech Test Track), dans un rôle de promoteur du Grand Prix, mais elles n'ont pas été confirmées. Actuellement à la tête du WEC (World Endurance Championship), dont on connaît les difficultés après l'annonce du retrait de Porsche à la fin de la saison, Neveu n'a pas pu être joint par F1i pour commenter cet éventuel retour dans le Var.

On a par ailleurs appris que la communication de l'épreuve sera assurée par Alexandra Schieren, ex-attachée de presse de la FIA et chargée de communication pour Pirelli, assistée de notre excellent confrère Cédric Voisard. Rappelons que le Grand Prix de France se tiendra le 24 juin 2018, première d'une série inédite de trois courses consécutives avec les rendez-vous du Red Bull Ring et de Silverstone dans la foulée, soit trois courses en l'espace de quinze jours, ce qui promet bien du plaisir aux équipes pour assurer la logistique.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.