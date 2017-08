Mercedes a forcé la FIA à adopter le Halo

L'introduction du système de protection des cockpits Halo la saison prochaine en F1 était inévitable, selon Christian Horner.

Le team principal de Red Bull Racing révèle en effet que, en développant cet élément de sécurité à la demande de la FIA, Mercedes a mis la Fédération dans une position intenable. Après avoir déjà repoussé d'un an l'introduction du Halo sous prétexte d'essayer d'autres systèmes comme l'Aeroscreen (présenté par Red Bull) et le Shield (étudié par Ferrari), la FIA n'a pas eu d'autres choix que de valider la solution la plus efficace sans autre délai.

"Mercedes a introduit ce concept en plaçant la FIA dans une position difficile, estime Horner. Si nous avons un accident maintenant, la responsabilité des autorités sportives pourrait être engagée, avec les conséquences légales que l'on imagine. D'un point de vue juridique, il est difficile d'argumenter contre alors que le Halo est disponible et correspond au cahier des charges établi par la FIA elle-même."

Le débat continue pourtant sur l'esthétique de cet élément de sécurité, certains puristes indiquant même que l'ADN de la F1 et de la monoplace en général sera modifié par son introduction. Mais il faut bien vivre avec son temps et avec les contraintes sécuritaires, qu'on le veuille ou non, tout en espérant que la beauté des voitures persistera si les ingénieurs parviennent à intégrer harmonieusement le Halo dans leurs designs.

"Logiquement, chaque formule de promotion et même le karting devrait disposer de cette protection, donc où s'arrêtera-t-on ? s'interroge encore le manager britannique. Je pense qu'à un moment donné, en tant que pilote, il faut accepter certains risques. Mais la société a évolué de telle manière que la prise de risque est condamnable, surtout s'ils peuvent être réduits, ce qui nous conduit à cette situation."

