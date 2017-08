Marko : "Si Kubica est prêt, pourquoi pas un retour ?"

Dans moins d'une dizaine de jours, la Formule 1 sortira de sa léthargie estivale sur le circuit de Spa-Francorchamps, théâtre du Grand Prix de Belgique.

La manche belge consacrera-t-elle le retour en F1 de Robert Kubica ? Si, à ce stade, rien n'a filtré en provenance d'Enstone, plus d'une voix s'est déclarée en faveur d'un retour du pilote polonais.

Dernier en date, Helmut Marko, le responsable de la filière des jeunes talents de Red Bull, suggère que Kubica mériterait sa chance au vu de ce qu'il a démontré lors de ses récents essais de Budapest.

"Avant son accident, Kubica était l'un des pilotes les plus rapides de sa génération", déclare l'Autrichien.

"Et on se souvient qu'il était compétitif avec Renault, poursuit-il. Si, aujourd'hui, ils pensent qu'il est suffisamment apte pour piloter à son niveau d'antan, alors un retour tomberait sous le sens. Et ça serait bien de revoir Kubica en F1."

S'il semble bel et bien avoir retrouvé la totalité de ses capacités physiques, le Polonais a aujourd'hui 32 ans, un âge davantage synonyme en F1 de retraite sportive que de come-back face à la nouvelle génération dont les jeunes loups sont dix à quinze ans plus jeunes. Mais Marko n'en croit rien.

"La question de l'âge n'a rien à avoir, clame-t-il. Max (Verstappen) reste une exception dans le milieu. Mais ce qui compte c'est la personnalité du pilote. Certains sont prêts dès leur plus jeune âge, d'autres ont besoin de plus de temps."

Et le docteur Marko de conclure : "Si Kubica a toujours ce qu'il faut, alors pourquoi pas ?"

