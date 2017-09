Marko : "Sainz pourrait être libéré dès la Malaisie"

Selon le Dr Helmut Marko, consultant motorsport de Red Bull, le prêt de Carlos Sainz au Renault Sport F1 Team pourrait intervenir dès le prochain Grand Prix, à Sepang dans quinze jours. On sait que le constructeur français souhaite entamer dès que possible sa collaboration avec l'espoir espagnol, mais que le contrat de son second pilote Jolyon Palmer semble "en béton".

"Je suppose que Daniil Kvyat et Carlos Sainz vont finir la saison avec nous", a déclaré hier Franz Tost, le team principal de la Scuderia Toro Rosso, tandis que Cyril Abiteboul pour le Losange rappelait que le contrat de Palmer courait bien jusqu'à la fin de 2017. Malgré cela, Marko laisse la porte ouverte à un transfert anticipé : "Tout est encore possible" a-t-il affirmé.

"Pour l'instant, je serai dans la Toro Rosso en Malaisie et tout le reste n'est que spéculation, a confié pour sa part Sainz. La décision appartient à Red Bull et à Renault. Dans tous les cas de figure, je serai prêt même si le changement ne sera pas facile et qu'il faudra un peu de temps d'adaptation."

Rappelons que Sainz ne sera prêté que pour la saison 2018 à Renault. Pendant les négociations, l'écurie française a même essayé d'obtenir les services de Daniel Ricciardo ("C'est normal, je suis rapide et plutôt joli garçon" s'est marré Daniel), mais cette rumeur a été balayée d'un revers de la main par Marko : "Renault a été un peu optimiste : nous sommes en moyenne deux secondes plus rapides qu'eux, souligne-t-il. Pourquoi voudriez-vous qu'il change ?"

