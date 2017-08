Kubica est physiquement prêt

Après le test effectué aux essais privés de Budapest la semaine dernière, Robert Kubica a fait la démonstration de ses capacités physiques à piloter une F1 de la nouvelle génération que l'on sait très exigeante en raison du fort appui aérodynamique et du surcroît d'adhérence des pneus plus larges.

Telle est l'opinion de Ricardo Penteado, l'ingénieur du Renault Sport F1 Team qui l'a accompagné tout au long de cette journée. Le pilote polonais avait bouclé 142 tours du Hungaroring par une forte chaleur en signant des chronos représentatifs et il n'a montré aucun signe de défaillance sur le plan physique.

"On peut oublier cette question : il n'a aucun problème pour piloter une F1 hybride, a déclaré Penteado au journal brésilien Globo. Il faut savoir que Robert n'a pas roulé avec des réservoirs vides et qu'il a parcouru l'équivalent de la distance de deux Grands Prix alors qu'il faisait 40°. A aucun moment il n'a montré un quelconque signe de faiblesse, ce qui en dit long sur sa condition et sur sa motivation."

"On lui a demandé pas mal d'informations et son retour technique était celui d'un vieux routier, a-t-il poursuivi. Ses réactions aux commandes situées sur le volant ont été effectuées dans un laps de temps normal, sans aucun délai, et il a contribué au programme de développement que nous avions établis pour ces tests. Donc, pour moi, il n'a rencontré aucune difficulté et il est prêt à reprendre du service."

Nul doute que les décideurs à Enstone vont éplucher les données recueillies à Budapest. On comprendrait mal que l'opportunité qui se présente de faire courir Kubica ne soit pas saisie dans la mesure où l'équipe française n'a rien à perdre étant donné le déficit de performance latent de Jolyon Palmer dans la seconde voiture. De plus, l'histoire serait belle et ce serait tout bénéfice pour Renault...

