Jones : "Bernie m'a payé... pour ne pas courir !"

Champion du monde en 1980 sur Williams, Alan Jones avait raccroché son casque au terme de la saison 1981 avant de revenir quatre ans plus tard avec l'équipe américaine Beatrice Haas, sans grand succès il est vrai.

C'est à cette époque, lors du Grand Prix d'Afrique du Sud en 1985, que s'est produit un étrange événement que le pilote australien rapporte dans sa récente autobiographie intitulée How Alan Jones Climbed to the Top of Formula One (comment Alan Jones a-t-il atteint le sommet de la Formule 1) étant donné qu'il y a désormais prescription.

La période était quelque peu troublée dans la mesure où le régime de l'apartheid qui sévissait alors en Afrique du Sud était très critiqué dans le monde entier. Les équipes françaises Ligier et Renault avaient décidé de boycotter le rendez-vous de Kyalami en protestation contre cette politique de ségrégation.

Un autre team aurait pu se trouver dans l'œil du cyclone si Bernie Ecclestone n'était pas intervenu : les travailleurs de Beatrice Food, le principal sponsor de l'écurie Haas, voulaient organiser une manifestation pour exiger le retrait de la voiture pilotée par Alan Jones. Cela faisait grand bruit aux Etats-Unis, au point que le pasteur Jessie Jackson s'était emparé de l'affaire en attirant l'attention des médias.

Pour ne pas perdre la face, Ecclestone proposa à Jones de ne pas courir en prétextant une maladie diplomatique : "Bernie est venu me trouver en demandant comment je me sentais, se souvient-il. Il m'a dit : voilà, j'ai une idée... Si tu tombais malade, tu toucherais le prize-money du vainqueur. Vas-y, rentre chez toi en Australie !"

La voiture incriminée déclarant forfait (Beatrice Haas n'alignait qu'une seule Lola-Hart cette année-là), la manifestation n'avait plus lieu d'être et le tour était joué. Seuls Carl Haas et Teddy Mayer, les managers de l'équipe, avaient été mis dans la confidence : pour les autres, Alan Jones avait été victime d'un virus. Mais il était en pleine forme deux semaines plus tard, pour l'épreuve de clôture de la saison chez lui en Australie...

