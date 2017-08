Johansson : "Alonso doit rester chez McLaren"

L'ancien pilote de F1 Stefan Johansson estime que Fernando Alonso doit se montrer patient et fidèle à McLaren-Honda pour une saison supplémentaire. Selon lui, les options de l'Espagnol sont limitées et les perspectives de voir le motoriste japonais sortir de l'ornière bien réelles.

Le Suédois, observateur attentif du sport automobile en tant que manager de pilotes (Scott Dixon en IndyCar et Felix Rosenqvist en Formula E notamment), s'exprime volontiers sur son blog en livrant des analyses souvent pertinentes. Johansson connaît bien la F1 pour avoir disputé 79 Grands Prix entre 1980 et 1992, dont douze podiums avec McLaren et Ferrari, tout en ayant été le premier à avoir piloté le moteur Honda V6 turbo en 1983 sur la Spirit.

"Le marché des transferts est bloqué par la stabilité probable des trois top teams (Mercedes, Ferrari et Red Bull, ndlr), analyse-t-il. Si Fernando quittait McLaren, ce serait pour aller où ? La seule piste possible mène vers Renault, mais le jeu n'en vaut pas la chandelle : de mon point de vue, Alonso ferait mieux de prolonger avec McLaren-Honda. Il suffirait de quelques progrès pour qu'il soit compétitif, comme il l'a encore montré en Hongrie."

"Je suis impressionné par Bottas, poursuit le Suédois. Il fait un job phénoménal pour Mercedes et devient le troisième larron dans la course au titre tout en préservant une belle harmonie dans l'équipe. Lewis Hamilton l'apprécie comme on a pu le constater à Budapest quand il a rendu la troisième place à Valtteri en vue de l'arrivée : je ne l'aurais pas vu se comporter de la sorte auparavant avec Rosberg. Ce faisant, il a perdu 3 points qui pourraient coûter cher à la fin du championnat."

