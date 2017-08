Le Halo au détriment de l'aéro

L'arrivée du système de protection des cockpits Halo en 2018 continue à faire couler beaucoup d'encre. Son introduction relativement tardive, imposée par la FIA pour des raisons de sécurité alors que la majorité des écuries y était opposée, alimente la polémique.

Certains directeurs techniques regrettent ainsi l'impact du Halo sur les études aérodynamiques déjà menées pour les monoplaces de la saison prochaine, sans que le système n'ait été intégré. Les réactions pour le moins mitigées concernant l'apparence et l'esthétique de cet accessoire n'ont pas empêché la FIA de passer en force en l'imposant dès le championnat 2018.

"Nous allons devoir modifier le design en cours de notre prochaine voiture, explique Nick Chester, le directeur technique châssis du Renault Sport F1 Team. Tout le monde est d'accord sur le fait que le Halo procurera une plus grande protection au pilote et c'est pour cette raison qu'on l'installera, mais ce sera au détriment de l'aérodynamique. Nous devrons contourner les inconvénients qu'il représente et l'intégrer sans que cela perturbe nos performances."

"La décision relativement tardive n'arrange pas les choses, mais puisque la sécurité est importante tout le monde va y travailler, précise Mattia Binotto, le patron technique de la Scuderia Ferrari. Il y a des implications du point de vue de la structure du châssis dans la mesure où l'ajout du Halo doit respecter la réglementation. De plus, sur le plan aérodynamique, il est certain que cela affectera le design de l'arrière de la voiture."

