Ferrari prolonge avec son sponsor invisible

Ferrari a annoncé ce lundi que son très lucratif contrat de sponsoring avec Philip Morris avait été reconduit pour "plusieurs années". Le contrat actuel expirait à la fin de cette saison 2017.

Le partenariat liant Ferrari à Marlboro, marque détenue par Philip Morris, remonte à plus de 40 ans, et le cigarettier est le sponsor-titre de la Scuderia depuis 1997, même si son logo n’est plus apparu sur une Ferrari depuis le Grand Prix de Chine 2007 (voir la photo ci-dessus).

La reconduction du contrat entre Ferrari et Philip Morris n’est guère surprenante. Maurizio Arrivabene était l’un des hauts responsables du marketing de Philip Morris jusqu’à ce qu’il accepte de remplacer Marco Mattiacci au poste de team principal de la Scuderia en novembre 2014.

