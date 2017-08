Boullier : "Norris a tout d'une future star"

Eric Boullier, le directeur sportif de McLaren, s'est dit impressionné par la première journée d'essais de Lando Norris au volant de la McLaren MCL32, ce mercredi sur le circuit de Budapest.

Si le retour de Kubica sur la Renault RS.17 a retenu toutes les attentions cette semaine en Hongrie, le jeune Britannique (17 ans) n'a pas eu à rougir de son premier roulage pour l'écurie de Woking.

Avec un total de 91 tours bouclés, Norris s'est payé le luxe de signer le deuxième meilleur temps du mercredi, à 0.271 seconde de Sebastian Vettel.

Une performance plus rapide qu'Alonso et Vandoorne en qualifications bien que les titulaires ne disposaient pas des gommes ultra-tendres de Pirelli.

"Lando nous a tous impressionnés par sa maturité, son professionnalisme et sa rapidité, a déclaré Boullier. La manière dont il s'est rapidement adapté à la voiture, qu'il découvrait, a été bluffante."

"De plus, ses explications aux ingénieurs ont été justes et précises, ajoute-t-il. Il a réellement contribué aux tests de l'équipe et a prouvé avoir tous les atouts pour devenir une star de demain."

Norris, qui profitait au Hungaroring des bienfaits de son McLaren Autosport BRDC Award, décerné chaque année en Grande-Bretagne pour récompenser les meilleurs espoirs, évolue cette saison dans le championnat d'Europe de F3. Il occupe actuellement la deuxième place à 18 points du leader Maximilian Günther.

