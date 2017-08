Wolff : "La Formula E est de plus en plus attrayante !"

Mercedes a provoqué un séisme sur la scène du sport automobile il y a quelques semaines en annonçant son implication en Formula E dès la saison 6 au détriment du DTM.

Toto Wolff, président de la branche Motorsport du constructeur étoilé, est cependant conscient que le championnat 100 % électrique de la FIA pourrait devenir "the place to be" à moyen-terme.

L’homme d’affaires autrichien n’a pas hésité à faire un parallèle avec la success story de la marque Tesla pour décrire la popularité grandissante de la série chère à Alejandro Agag.

"Il y a cinq ans, Tesla se résumait à une Lotus Elise avec une grosse batterie dans le coffre. C’est aujourd’hui un acteur sérieux du paysage automobile, explique Toto. Je suis certain qu’il arrivera la même chose à la Formula E. Elle s’apparente actuellement à une start-up excitante sur la scène sportive car elle propose des événements exclusivement urbains et attire un nouveau type de spectateurs."

"Notre stratégie sportive est de rester présent en F1 pour l'image globale qu'elle procure et de nous investir dans cette start-up qu’est la Formula E, afin d’en apprendre d’avantage sur elle et de voir comment elle se développe, avoue-t-il. D’ici cinq ans, cette Lotus Elise électrique sera sûrement un acteur sérieux du sport automobile."

L'implication de Mercedes en Formula E va de pair avec le lancement du label EQ Power+ qui sera porté par tous les modèles hybrides et électriques de la marque d'ici quelques années. Certains ont déjà imaginé à quoi ressemblerait une Flèche d'Argent électrique, à l'instar du site internet Get Wright on It dont nous vous proposons le travail ci-dessus.

