Vettel : "Une pole d'anthologie"

Alors que les Red Bull avaient dominé les trois séances d'essais libres, la Ferrari de Sebastian Vettel a jailli au bon moment pour réaliser une pole position très importante au terme des qualifications à Singapour. Le pilote allemand a signé la 49ème pole de sa carrière en explosant tous les records de la piste lors de ses deux tentatives en Q3.

"C'est très émouvant de faire la pole ici, s'est exclamé Vettel à moitié en larmes une fois descendu de sa voiture. Excusez-moi, c'est l'adrénaline... J'apprécie beaucoup cette piste et on a amené la voiture à son meilleur niveau juste au bon moment. Nous avons souffert hier et encore ce matin, mais là c'était excitant de pouvoir attaquer de manière débridée."

"Je suis très heureux de sentir la monoplace prendre vie et de pouvoir l'exploiter pleinement, dit-il encore. Elle devrait être aussi compétitive demain, mais les Red Bull sont très fortes en course et il va falloir les contenir au départ ainsi que dans le premier tour. Le Grand Prix va être très long et cela risque d'être serré."

