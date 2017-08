Vettel : "On doit pouvoir gagner sur tous les terrains"

Après le doublé réussi par Ferrari en Hongrie, Sebastian Vettel espère que la Scuderia sera en mesure de faire évoluer la SF70H pour lui permettre de s'imposer sur n'importe quel tracé dans la seconde moitié du championnat, pas seulement sur les circuits sinueux réclamant un fort appui aérodynamique comme Monaco et le Hungaroring.

Avec son empattement plus long, la Mercedes W08 a toujours connu davantage de difficulté à exprimer ses qualités sur les pistes lentes, comme on a pu s'en rendre compte à Budapest le week-end dernier. Mais pour battre les Flèches d'argent dans la course au titre, les rouges devront également hausser leur niveau de jeu sur les circuits rapides.

"L'équipe a beaucoup progressé cette année, analyse Vettel au micro de Sky Sports F1. Les résultats suivent et une spirale positive a tendance à s'installer. Nous ne pouvons pas nous endormir sur nos lauriers pour autant, mais je suis assez confiant que nous possédons les ressources nécessaires pour parvenir à nos fins."

"Nous avons réuni les bonnes personnes et nous savons que nous disposons d'une voiture compétitive, avec un moteur beaucoup plus performant qu'auparavant, poursuit-il. Il y a encore quelques faiblesses sur le châssis, mais nous savons lesquelles et nous y travaillons. Le but est de parvenir à l'emporter sur tous les terrains après la trêve afin de battre les Mercedes à la régulière au championnat."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.