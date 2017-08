Vandoorne : "Revoir nos ambitions à la hausse"

Pour continuer à progresser, McLaren devrait viser un seul et unique objectif pour la deuxième moitié de saison : être la quatrième force du plateau à chaque course, affirme Stoffel Vandoorne.

Gonflé à bloc par son premier point marqué en Hongrie le week-end dernier, le pilote belge est confiant dans la capacité de l'écurie de Woking à venir troubler les favoris du top 10 après le regain de forme entrevu sur le Hungaroring et lors des essais privés qui ont suivi.

"Je pense qu'un bon objectif pour nous serait d'essayer d'être la quatrième meilleure équipe le plus souvent possible, déclare le Courtraisien. Nous devons revoir nos ambitions à la hausse même si les écarts sont fort serrés en milieu de peloton."

"Les progrès sont constants, se réjouit-il. Course après course, nous parvenons à trouver des améliorations qui nous permettent d'être plus à l'aise et plus compétitifs."

Si tout est encore loin d'être rose pour les MCL32, Vandoorne envisage tout de même la deuxième partie du calendrier avec plus de sérénité, surtout en regard d'une première moitié de saison larvée par les carences du moteur turbo hybride de Honda.

"Le début de saison a clairement été difficile, pas seulement pour moi mais pour toute l'équipe, concède-t-il. Nous avons souffert de beaucoup de soucis affectant la performance. En ce qui me concerne, j'ai mis plus de temps que prévu pour comprendre tous les aspects de la voiture et comment résoudre ce qui n'allait pas."

"Heureusement, nos dernières sorties ont été bonnes, en partie grâce au gros travail fourni par les ingénieurs, sur le circuit et à l'usine. La marge de manoeuvre est encore grande mais on peut être optimiste pour les prochaines courses", conclut-il.

Une prochaine course à la saveur toute particulière pour Vandoorne puisqu'il s'agira de son premier Grand Prix à domicile sur le mythique tracé de Spa-Francorchamps, du 25 au 27 aout prochains.