Réunion au sommet entre McLaren et Renault  

Les dirigeants de l’équipe McLaren auraient pris la décision de se séparer de Honda dès la fin de cette saison 2017 de Formule 1. C’est tout du moins le bruit qui court ce vendredi dans le paddock du circuit de Monda.

Un représentant de McLaren aurait été envoyé au Japon pour rencontrer la haute direction du constructeur automobile nippon et négocier la fin de leur partenariat.

En parallèle, les discussions se sont poursuivies entre McLaren et Renault ce vendredi après-midi à Monza. Cyril Abiteboul, directeur général de Renault Sport Racing, Jérôme Stroll, président de Renault Sport Racing, et Alain Prost, conseiller du Renault Sport F1 Team, se sont entretenus avec Eric Boullier, directeur de la compétition de McLaren, et Zak Brown, directeur exécutif de McLaren, dans le motorhome de McLaren après la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix d'Italie.

Les discussions ont également repris entre Toro Rosso et Honda, les Japonais ne souhaitant pas quitter la F1 sur un constat d'échec. McLaren a fait savoir qu’elle était disposée à fournir la boîte de vitesses à l’équipe sœur de Red Bull Racing la saison prochaine afin de faciliter un accord entre Toro Rosso et Honda.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.