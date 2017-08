Räikkönen a encore la vitesse, pas les résultats

Cinquième au classement des pilotes à mi-saison avec 116 points pour 202 à son équipier Sebastian Vettel solide leader, Kimi Räikkönen reconnaît ne pas avoir concrétisé suffisamment de résultats cette année.

Le vétéran finlandais ne doute cependant pas de sa vitesse, mais il est frustré de ne pas en profiter pour marquer davantage de points en course. Iceman n'a toujours pas remporté le moindre Grand Prix depuis son retour chez Ferrari en 2014 alors que Vettel compte déjà quatre succès cette saison.

Pourtant, le contrat liant Räikkönen à la Scuderia Ferrari devrait encore être prolongé d'un an si l'on en croit les paroles du président Marchionne, présent dans le paddock de Budapest, avec une annonce probable de la reconduction du tandem de pilotes prévue à Monza début septembre.

"Je ne suis pas vraiment enchanté par les résultats, confesse Kimi, car je veux gagner des courses, je veux me battre devant et cela n'a pas été assez le cas cette année. Je sais que quand les choses se déroulent bien, je suis en mesure de l'emporter, mais il y a chaque fois quelques détails qui clochent et j'en paye le prix."

"Sur le plan du pilotage, j'ai encore le bon rythme, je ne m'inquiète pas pour ça, ajoute-t-il. Il s'agit plutôt de mettre les choses en place pour que je puisse m'exprimer pleinement. L'équipe sait ce que je veux, maintenant c'est à elle de décider si nous poursuivons ensemble la saison prochaine. Pour ma part, je pense toujours pouvoir bien faire et c'est la seule raison pour laquelle je suis encore là."

