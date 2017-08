Pénalités à Monza... pour briller à Singapour

On va se bousculer en fond de grille à Monza ce week-end... Il semble en effet que plusieurs concurrents, et non des moindres, aient décidé de prendre des pénalités afin d'équiper leurs monoplaces de nouveaux éléments du groupe propulseur ou d'une boîte de vitesses pour se présenter dans les meilleures conditions possibles au départ du Grand Prix de Singapour deux semaines plus tard.

Le tracé de Marina Bay convient en effet plutôt bien aux agiles châssis même s'ils sont quelque peu sous-motorisés, ce qui est le cas des McLaren-Honda mais aussi des Red Bull-Renault (pardon : TAG Heuer) cette année.

Après les 65 places de pénalité subies par Stoffel Vandoorne à Spa, ce serait au tour de Fernando Alonso d'assumer ce handicap à Monza, une piste où les chances de finir dans les points sont minces pour l'écurie de Woking. En revanche, le champion espagnol peut espérer tirer son épingle du jeu à Singapour.

"Nous avions prévus d'introduire notre moteur en version Spec 4 à Spa mais nous avons échoué", admet Yusuke Hasegawa, le responsable du programme Honda F1.

"Une version intermédiaire 3.6 a été installée dans la voiture de Stoffel à Spa et nous pourrions en faire autant avec celle de Fernando à Monza. Nous espérons toujours amener la version Spec 5 à Suzuka pour démontrer notre capacité de développement."

Quant aux Red Bull boys, ils pourraient aussi côtoyer les voitures oranges en fond de grille en Italie. Max Verstappen a été privé de son quatrième moteur thermique (ICE) à Spa et en est à son quatrième MGU-H, ce qui devrait conduire à des pénalités successives.

Comme McLaren, Red Bull aurait décidé de tout changer en une fois à Monza, un circuit où les dépassements restent possibles avec le DRS, contrairement à Singapour.

Daniel Ricciardo pourrait suivre la même stratégie dans le but de disposer d'un matériel performant lors des Grands Prix suivants à Singapour, Suzuka et Sepang.

