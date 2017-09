Ocon s’attend à transpirer à Singapour

Esteban Ocon apprécie le Grand Prix de Singapour, mais il s’attend à particulièrement souffrir physiquement dans la nuit asiatique.

L’épreuve dans la cité du lion est l'une des plus éprouvantes du calendrier en raison des températures élevées mais aussi de l’humidité ambiante.

L’an dernier, le Français avait terminé dix-huitième sur le circuit de Marina Bay au volant d’une modeste Manor MRT05.

"Singapour est une épreuve très spéciale, explique Esteban. On roule sous la lumière artificielle et l’atmosphère est unique en son genre. Il y a beaucoup de glamour et les fans font la fête pendant toute la nuit de la course."

"Mais c’est également un Grand Prix très dur d’un point de vue physique, concède le pilote Force India. Il fait très chaud et humide. On transpire donc à grosses gouttes. C’est dans ces moments-là où il faut se sentir parfaitement bien dans la voiture : vous pouvez le sentir passer si vous êtes mal assis ou si quelque chose casse au niveau du siège."

"Il faut ainsi se préparer à la perfection pour un Grand Prix comme celui-là. Les pilotes s’entraînent dès lors dans des endroits très chauds, et nous essayons de maximiser les performances que notre corps peut réaliser."

